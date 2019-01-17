وزير الداخلية التركي يزور معرض "إكسبو تركيا في قطر"

زار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، معرض "إكسبو تركيا في قطر"،في نسخته الثالثة و المقام في العاصمة الدوحة.

ووصل صويلو برفقة الوفد المرافق له، وتجول في أجنحة المعرض وتبادل أطراف الحديث مع الزوار.

والأربعاء، انطلقت النسخة الثالثة من المعرض العاصمة القطرية، والذي يعد الملتقى الأضخم للشركات التركية في منطقة الخليج.

ويشارك في المعرض أكثر من 120 شركة تركية ناشطة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات.

ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري تركي 242 شركة، فيما يقدّر عدد الشركات العاملة في قطر برأس مال تركي بحت، حوالي 26 شركة.

وتحتل قطر المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا، حيث تبلغ 20 مليار دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.

تجدر الإشارة أن وزير الخارجية التركي، يجري زيارة رسمية إلى قطر، التقى خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، وبحث مع نظيره القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، سبل تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.