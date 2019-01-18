الخارجية التركية تدين الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الكولومبية بوغوتا

أدانت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الكولومبية بوغوتا، مساء الخميس، وأسفر عن قتلى وجرحى.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه "تلقينا ببالغ الحزن نبأ مقتل وإصابة العديد من رجال الشرطة وخريجي أكاديمية الشرطة جراء هجوم إرهابي نُفّذ في 17 يناير/ كانون الثاني عبر سيارة مفخخة استهدفت أكاديمية سانتاندر للشرطة جنوبي بوغوتا".

وأضاف البيان "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع، ونتوجه بالتعازي إلى ذوي من فقدوا حياتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق أعلن النيابة العامة الكولومبية أن منفذ الهجوم الإرهابي، مواطن كولومبي يدعى خوسيه ألديمار روخاس رودريغيز، عبر 80 كغ من المتفجرات.

وبحسب آخر حصيلة للشرطة الكولومبية، قتل 21 شخصا بينهم منفذ الهجوم الإرهابي، فيما أصيب 68 آخرون بجروح، في التفجير الذي وقع أمام أكاديمية الشرطة "جنرال سانتاندر".

وإثر الهجوم الإرهابي، أعلنت السلطات الكولومبية حدادا وطنيا لمدة 3 أيام.

يشار أن متمردي اليسار من "جيش التحرير الوطني"، كثفوا هجماتهم على أهداف للشرطة في كولومبيا، وسط مواجهة مع الرئيس المحافظ إيفان دوكي، حول كيفية استئناف محادثات السلام المتعثرة، بحسب أسوشييتد برس.