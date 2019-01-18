تركيا تعتزم افتتاح 4 قنصليات لها في مدن عراقية هذا العام

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن بلاده تخطط لإعادة تفعيل قنصليتيها العامتين في الموصل والبصرة وفتح قنصليتين في كركوك والنجف بالعراق خلال العام الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أقصوي، الجمعة، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن بلاده تريد تطوير العلاقات مع العراق، مذكراً بتقديم تركيا أكبر تعهد قدره 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار.

وأضاف أقصوي أن الجهود جارية من أجل افتتاح معبر "أوفاكوي" الحدودي مع العراق، مبينا أن العلاقات التجارية بين البلدين ستتأثر بشكل إيجابي عند افتتاح المعبر.

وأردف: "نخطط هذا العام لإعادة تفعيل قنصلياتنا في الموصل والبصرة ثم في كركوك والنجف بالعراق. وبهذه الطريقة، سيستمر نهجنا في احتضان جميع مناطق وفئات العراق".

وحول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، أشار إلى أن تركيا لا ترى العقوبات على طهران صائبة، مبينا أن تلك العقوبات ستلحق الضرر بالشعب الإيراني، وباستقرار المنطقة.