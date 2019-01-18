صدفة بعمر 460 مليون عام في متحف بحري تركي

توصل علماء أحياء أتراك إلى تحديد تاريخ مستحاثة صدفة بحرية واكتشفوا أنه يعود إلى 460 مليون عام.

جاء ذلك بعد دراسة أجراها العلماء على مجموعة من الصدف البحرية، معروضة في متحف "بودروم" للآثار البحرية، بولاية موغلا التركية.

وكان رجل الأعمال التركي "حسن غولشي"، قد تبرع بمجموعة الصدف هذه للمتحف، بعد أن جمعها من مناطق مختلفة في العالم.

وقال عالم الأحياء، في جامعة "إيجة" التركية، "سردار مايدة"، إن فريق عمله قام بدراسة على 46 صدفة بحرية، واستنتجوا أن عمر أحدها يصل إلى 460 مليون سنة.

من جانبها، أوضحت مديرة المتحف "سيلين جمباز أوغلو"، أن "المتحف يحتوي تقريبا على 6 آلاف صدفة بحرية".

وأضافت أن "المتحف يضم مجموعة من الصدف البحرية، من بين الأكبر في العالم".

وأشارت جمباز أوغلو أن "أقدم صدفة بحرية في المتحف يعود تاريخها إلى 460 مليون عام، وتم إحضارها من ولاية فلوريدا الأمريكية".

يُذكر أن متحف "بودروم" للآثار البحرية، تم تأسيسه عام 1964، في قلعة "سانت بيير" المعروفة، بولاية موغلا، ويضم مجموعة كبيرة من المقتنيات والصدف البحرية.