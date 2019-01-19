السيناتور الأمريكي غراهام: أخطأنا بحق تركيا وتنظيم ب ي د مرتبط بتنظيم بي كا كا الإرهابي

اعترف السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بأن بلاده ارتكبت أخطاء بحق تركيا طوال السنوات الماضية، مشدداً على أن تنظيم ب ي د مرتبط بتنظيم بي كا كا الإرهابي.

وقال غراهام في تصريحات صحافية من العاصمة التركية أنقرة، السبت: "تنظيم ب ي د هو الذراع السياسي لتنظيم بي كا كا يوجد بينهما ارتباط، الأدلة قوية وواضحة، يجب أن نصلح المشاكل التي تسببنا بها لتركيا نحن مدينون لتركيا لوقوفها إلى جانبنا بالحرب على تنظيم داعش".

وأضاف السيناتور الأمريكي الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس: "لدينا فرصة لتحسين العلاقات مع تركيا الوقت ينفذ من أجل تصحيح أخطائنا ولهذا السبب أنا هنا (في أنقرة)، أنا هنا لكي لا يرتكب ترامب نفس الأخطاء التي ارتكبها أوباما".

وتابع: "تسليح أوباما لتنظيم ب ي د تحول إلى كابوس لتركيا وحالياً يقوم وزير الدفاع الأمريكي بإعداد خطط لإبعاد تنظيم ب ي د عن تركيا".

واعتبر السيناتور الأمريكي أن المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شمالي سوريا سيتم انشاؤها من أجل أمن تركيا.