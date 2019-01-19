قناة "Press TV" الإيرانية تتهم الممثل التركي الشهير "مراد علمدار" بتنفيذ هجوم منبج

عرضت قناة "Press TV" الممولة من الحكومة الإيرانية ممثلاً تركياً مشهوراً كمشتبه به معتقل إثر الهجوم الذي استهدف الجنود الأمريكيين في مدينة منبج شمال السورية.

وقتل ما لا يقل عن 20 شخص يوم الأربعاء الماضي، بينهم أربعة جنود أمريكيين، بالإضافة إلى إرهابيين من تنظيم ي ب ك ومدنيون، وأصيب آخرون بجروح في هجوم انتحاري بمنبج، أثناء مرور دورية تابعة للجيش الأمريكي في المكان.

وفي مقال بعنوان "سوريا تعتقل متشددين مدعومين من تركيا يخططون لهجمات إرهابية" نشر يوم الخميس على تويتر، يظهر صورة شخصية لنيجاتي شاشماز المعروف باسم "مراد علمدار"، الممثل الرئيسي وبطل المسلسل التلفزيوني التركي الشهير "وادي الذئاب"، على أنه المشتبه الرئيسي بالهجوم.

وقد نشرت التغريدة الصورة مرفقة مع تقرير يتحدث عن أن ما يسمى "مجلس منبج العسكري"، وهي المجموعة التي تسيطر على البلدة نيابة عن إرهابيي ي ب ك المرتبط بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، قد أسروا مقاتلين من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، والذي يعمل بالتنسيق الكامل مع منظمة المخابرات الوطنية التركية (MIT)، وزعم التقرير أن الجيش الحر "يتآمر" لمزيد من الهجمات في المنطقة.

فيما سارع المغردون الأتراك إلى الرد بشكل هزلي على الخبر، فطالب بعضهم بعرض المزيد من الشخصيات التي ظهرت في المسلسل كمهاجمين مفترضين أو مشتبه بهم. وقال مغردون إن الصورة المستخدمة في التغريدة مأخوذة من عقد زواج شاشماز.

وسرعان ما حذفت قناة "Press TV" التغريدة ونشرت تعديلا لها يوم الجمعة.

ولا يزال مسلسل وادي الذئاب، الذي بدأ منذ العام 2003 إلى العام 2016 على العديد من القنوات التلفزيونية، يلقى صدى وتفاعلا كبيرا لدى جمهور المتابعين، وكان أحد أطول المسلسلات المعروضة في تركيا، وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة في الشرق الأوسط إلى جانب تركيا.

هذا ويشن "حزب كردستان للحياة الحرة (PJAK)"، الفرع الإيراني لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، حملة تمرد في إيران منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. بينما تتعاون إيران مع تركيا ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في بعض الأحيان، فقد اتهم مسؤولون أتراك إيران عدة مرات بالتعاون مع التنظيم الإرهابي والجماعات المرتبطة به ضد تركيا.