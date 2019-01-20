آلتون: تركيا أجهضت الممر الإرهابي بعمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين آلتون، الأحد، إن بلاده تمكنت من إجهاض مشروع بناء ممر للإرهاب على حدودها، من خلال عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية غصن الزيتون، التي حررت فيها القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر منطقة عفرين من الإرهاب.

وأضاف آلتون: نحيي بكل احترام ورحمة أرواح جميع شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم خلال عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، اللتان قدمتا خدمات جمّة للسلام العالمي.