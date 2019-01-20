صويلو: تأثير تركيا الإقليمي والعالمي يزداد وقوتها تتعاظم

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، إن تأثير بلاده الإقليمي والعالمي، يزداد بالتوازي مع تعاظم قوة تركيا وازدهارها.

وأوضح صويلو، في كلمة ألقاها صويلو خلال اجتماع بولاية صامسون، أن تركيا تكافح بشكل مباشر العديد من المشاكل العالمية، مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أهمية الموقع الجغرافي لتركيا قائلاً: "نقع في بقعة جغرافية مهمة جدا، حيث نعتبر صلة وصل بين القارة الأوروبية المتقدمة ومنطقة الشرق الأوسط التي تمتلك إمكانات بشرية وثروات باطنية كبيرة، ونتيجة لموقعنا لنا دور سياسي هام في المنطقة".

وتطرق صويلو إلى الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس/ آذار المقبل، مشيرا أن وزارته تعمل على قدم وساق لتأمين سلامة هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتابع قائلاً: "رغم الأزمات السياسية والانقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا خلال العقود الماضية، إلا أن الاستحقاقات الانتخابية فيها تكللت بالنجاح".

ولفت إلى وجود محاولات من التنظيمات الإرهابية والقوى المستاءة من نهضة تركيا، للتدخل في الانتخابات المحلية المقبلة، وتعكير صفوها.

وأكد أن ضمان سير العملية الانتخابية بكل أمان، والحفاظ على أصوات المواطنين، ومنحهم فرصة الإدلاء بأصواتهم بكامل حريتهم، واجب يقع على عاتق وزارته.

وفي هذا الصدد قال صويلو إن وزارته ستتخذ التدابير اللازمة لمنع التنظيمات الإرهابية من تهديد المواطنين والتدخل في سير الانتخابات.