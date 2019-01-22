أحدث صيحات فساتين الزفاف بمعرض دولي في إزمير التركية

شهدت مدينة إزمير التركية، الثلاثاء، افتتاح النسخة الثالثة عشرة من معرض "IF Wedding Fashion İzmir" لألبسة الزفاف والسهرة، بمشاركة 221 عارضا من 14 دولة.

ويعد المعرض الأكبر من نوعه من حيث المساحة في أوروبا، ويفتح أبوابه أمام العاملين في المجال، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 30 ألف مشتري.

وسيتم خلاله، تقديم عرض الفساتين الفائزة في مسابقة تصميم فساتين الزفاف، المنظمة بالتعاون مع "جمعية إيجه لصناعة الملابس" (محلية).

وأشار رئيس بلدية إزمير، عزيز كوجا أوغلو، في كلمته خلال الافتتاح، إلى أن المعرض في سنته الأولى زاره 4 آلاف و800 شخص، في حين يتوقع أن يصل الزوار العام الحالي إلى 30 ألفا.

ويستمر المعرض حتى 25 يناير/كانون ثاني الجاري.