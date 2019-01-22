تركيا.. وفاة صاحب أطول شارب بالعالم

توفي المواطن التركي محمد ضوردو ضوغان، صاحب أطول شارب في العالم عن عمر ناهز 82 عاما، بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر صحفية محلية أن ضوغان توفي في منزله في حي "سرين تبه" إثر وعكة صحية.

ودفن ضوغان في مقبرة "شيخ عادل" بعد الصلاة على جثمانه في جامع "يايلا" بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن محمد ضوردو ضوغان، حصل على لقب صاحب أطول شارب في العالم خلال مسابقة جرت عام 1982، حيث بلغ طول شاربه مترا و65 سنتيمترا.

وقام الراحل حينها بالتأمين على شاربه مقابل مبلغ 82 ألف ليرة تركية (حوالي 15 ألف دولار).