تقرير لأكاديمية الشرطة التركية: منظمة "غولن" هي منظمة إرهابية من الجيل الجديد

وصف تقرير أمني تركي منظمة "غولن" بأنها "إرهابية من الجيل الجديد"، مؤكدًا تشكيلها خطرًا على البلاد، وعلى السلام والأمن الدوليين.

التقرير الصادر عن أكاديمية الشرطة التركية، الثلاثاء، تحت عنوان "غولن كتهديد دولي"؛ ألقى الضوء على تاريخ المنظمة وغاياتها وميزاتها الأساسية، وتنظيمها إعلاميًا وتعليميًا وأنشطتها في العديد من دول ومناطق العالم بما فيها الولايات المتحدة؛ وعلاقاتها مع أجهزة استخبارات أجنبية.

وأضاف أن المنظمة تتبع نهجًا سريًا شبيه بالذي تتبعه التنظيمات الإرهابية اليسارية والعنصرية والمجموعات اليسوعية والماسونية وتتأقلم مع مختلف الظروف بسهولة، وتتخفى في العديد من دول العالم من خلال نقل مدارسها إلى ملكية جهات محلية أو غربية، للتستر على أنشطتها.

وشدد التقرير أن مكافحة المنظمة يتطلب العمل بشكل دولي، داعيًا إلى رفع مستوى الوعي في مختلف دول العالم إزاء تداعيات استمرار بقائها.

وتابع أن المنظمة "عندما تفشل في تحقيق أهدافها عبر السبل السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ذات المظهر القانوني؛ تحاول ذلك عبر الاغتيالات والتهديدات".

وحذر التقرير من أن المنظمة تهدف إلى السيطرة على مقاليد الحكم، ومن ثمّ إدارة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق أيديولوجيتها الخطيرة.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.