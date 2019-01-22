رئيسة جمهورية مالطا تزور تركيا الأربعاء المقبل

تجري رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، زيارة رسمية إلى تركيا، الأربعاء، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، الثلاثاء، أن بريكا تجري زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين استجابة لدعوة أردوغان.

وأوضح البيان أن بريكا ستشارك الأربعاء في اجتماع مجلس الأعمال التركي-المالطي المنعقد في إسطنبول، وستلتقي رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

وسيجري خلال لقاءات رئيسة مالطا بمسؤولين أتراك، تقييم العلاقات الثنائية بكل أبعادها، ومناقشة الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات التركية الأوروبية وعضوية تركيا في الاتحاد، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وتتميز زيارة بريكا إلى تركيا بأنها الأولى من نوعها على مستوى رئاسة جمهورية مالطا.