لجنة الانتخابات التركية: أكثر من 57 مليون ناخب يحق لهم التصويت

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفان، أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة بلغ أكثر من 57 مليون ناخب .

وأضاف غوفان في تصريح للأناضول، الثلاثاء، أن الاستعدادات الأولية للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد في 31 آذار/ مارس المقبل اكتملت بنسبة كبيرة.

وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين الأتراك لغاية اليوم بلغ 57 مليون و93 ألف و985 ناخباً، وهذا لا يشمل العسكريين والمحكومين وغير المؤهلين.

وأكد غوفان أن الذين لا يحملون الجنسية التركية لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات بأي شكل من الأشكال.