الجيش التركي يقصف مواقع لـ " ي ب ك" الإرهابية شمالي سوريا

استهدفت مدفعية الجيش التركي المتمركزة في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، الأربعاء، مواقع منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في مدينة تل رفعت.

وأفاد مصادر أمنية، بأن مدفعية الجيش التركي أطلقت 5 قذائف على مواقع "ي ب ك" في محيط تل رفعت الواقعة جنوب شرق أعزاز شمالي سوريا.

واليوم انفجرت سيارة مفخخة، وسط مدينة عفرين شمالي سوريا دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.

والأحد الماضي قتل مدنيان في عفرين إثر تفجيرين في مدينة عفرين نفذتها خلايا تابعة لمنظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية.

وتسيطر "ي ب ك" منذ فبراير/شباط 2016 على مدينة تل رفعت وتتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر على خطوط الجبهة، واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الحر عبر إرسال المفخخات.

وباتت تل رفعت مركزاً للمنظمة شمالي سوريا بعد انسحابها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون".