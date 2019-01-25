أكار: نتطلع لإنهاء واشنطن علاقاتها مع "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن تطلع أنقرة لإنهاء واشنطن علاقاتها مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، والإسراع في استكمال خارطة طريق منبج.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، عقب استقبال أكار، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الجمعة، بالعاصمة أنقرة.

وقال أكار، إن تركيا تنتظر من واشنطن إنهاء علاقاتها مع "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وشدد على إمكانية حل المشاكل في المنطقة من خلال تعاون البلدين فيما بينهما.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء بحث التطورات الأخيرة في سوريا، وعلى رأسها الأوضاع في مدينة منبج (شمالي سوريا) ومنطقة شرق الفرات.

ولفت أكار، إلى عزم تركيا حماية حقوقها ومصالحها المترتبة عن القانون الدولي والاتفاقات الدولية، واهتمامها بوحدة الأراضي السورية.