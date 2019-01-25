خبيرة من الأمم المتحدة تزور تركيا الأسبوع المقبل لبحث قضية خاشقجي

تتوجه أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو وفق إجراءات تعسفية، إلى تركيا الأسبوع المقبل، للبحث في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما أفاد مكتبها الخميس.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، تأكيده أن الزيارة ستتم من 28 كانون الثاني/ يناير إلى الثاني من شباط/ فبراير.

وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث عن أمله في أن تشكل الزيارة خطوة باتجاه الكشف "عن من أمر" بعملية القتل.

لكنه رأى أن الزيارة لا ترقى إلى مستوى تحقيق للأمم المتحدة الذي يعد ضرورة ملحة في قضية خاشقجي لأن كالامارد خبيرة مستقلة، كما هو حال جميع المقررين الخاصين، ولا تتلقى أجرا ما يعني أنها لا تتحدث نيابة عن المنظمة الدولية.

وقال روث "نحن في لحظة وصلت قضية خاشقجي فيها إلى طريق مسدود. هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن ذلك تم بناء على أوامر ولي العهد السعودي" الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف "الخطوة التالية التي نبحث عنها جميعا هي تحقيق للأمم المتحدة" مشيرا إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش "يسعى جاهدا لتجنب ذلك لأنه يخشى من إزعاج السعوديين".

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات لدى "واشنطن بوست" بتاريخ 2 تشرين الأول/ اكتوبر في قنصلية بلاده في تركيا في عملية تقول تركيا إنها نفذت بناء على أوامر من أعلى السلطات في السعودية.