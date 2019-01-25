منظفات صديقة للبيئة في تركيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، فاتح دونماز، أن بلاده بدأت تصنيع منتجات تنظيف محلية الصنع وصديقة للبيئة، باستخدام "البورون" (معدن حيوي).

وقال دونماز خلال حفل تعريف بالمنتج، أقيم الجمعة بمدينة إسطنبول، إن إنتاج مواد التنظيف باستخدام "البورون" يأتي في إطار توجه تركيا للحفاظ على البيئة والإنسان.

ولفت إلى أنّ المنتج الجديد لا يحتوي على مواد كيميائية من شأنها أن تتسبّب في العديد من الأمراض، وتضر بالبيئة في الآن نفسه.

وأشار الوزير أن بلاده تمتلك 73 في المئة من مجموع احتياطي "البورون" في العالم، وأن حجم صادرات بلاده من هذا العنصر الكيميائي بلغ في العام الماضي مليار دولار.

ووفق دونماز، تصدر تركيا "البورون" إلى 110 بلدان تأتي في مقدمتها كل من الصين والهند.

وتستحوذ تركيا على أكثر من نصف السوق العالمية لـ"البورون" الذي يستخدم في الكثير من قطاعات الصناعة، من قبيل المنظفات والإنشاءات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الزجاجية.

وتمتلك تركيا 73 في المئة من إجمالي الإحتياطي العالمي لـ"البورون"، فيما تقدر حصتها من السوق الأوروبية في هذا المجال بـ85 في المئة.