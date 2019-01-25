وزارة الدفاع التركية تعلن  تحييد 43 إرهابيًا بينهم قيادي خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 43 إرهابيا بينهم قيادي من "بي كا كا"، خلال الأسبوع الأخير، في عمليات داخل وخارج البلاد.

وذكرت الوزارة في بيانها الأسبوعي، أن قوات الجيش نفذت في الفترة بين 18-25 يناير/كانون الثاني الجاري عمليات عسكرية، استهدفت مواقع إرهابيي "بي كا كا".

ودمّر الجيش التركي العشرات من مواقع الأسلحة والتحصينات والمخابئ التي يستخدمها الإرهابيون، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.