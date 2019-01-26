أردوغان يؤكد أن الأمن التركي أحبط مخططات إرهابية تستهدف الانتخابات المحلية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنّ القوات الأمنية التركية تمكنت من إحباط مخططات إرهابيي "بي كا كا" لتلطيخ الانتخابات المحلية التركية بالدماء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان بفعالية لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وقال: "المعدات التي ضبطتها القوات الأمنية التركية في الأسابيع الأخيرة تكشف مخططات الإرهابيين الانفصاليين لتلطيخ الانتخابات القادمة بالدماء، لكن هذه المخططات لم تعد قائمة بعد الآن".

وشدد الرئيس التركي على أنهم لن يعترفوا بحق الحياة لكل من يستهدف استقرار وازدهار تركيا سواء من الداخل أو الخارج.

ونفى أردوغان علمه بوجود إعلان في بريطانيا يدعي أنه "يقتل الأكاديميين"، متسائلا باستنكار: "أين هم هؤلاء الأكاديميون الذين قتلتهم؟، أنا لم أسمع بشيء من هذا. لكن العالم مليء بالظالمين بالخونة. ونحن نقول لتحيا جهنم من أجل الظالمين".

وقال الرئيس التركي إنه في الآونة الأخيرة يتم التصعيد داخل المجتمع التركي عبر بعض القضايا مثل أتاتورك وسوريا والاقتصاد واللاجئين، وهي بحد ذاتها تبين حكم التحديات الكبيرة التي ستواجهنا.