"الإغاثة التركية" تقدم طعاماً لـ10 آلاف شخص يومياً في عفرين

أفادت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، أنها تقدم وجبات طعام طازجة لعشرة آلاف شخص يوميًا، في بلدة "جنديريس" بمنطقة عفرين السورية.

وفي حديث للأناضول، قال جنكيزهان أوزدمير، مسؤول أعمال الهيئة بعفرين، إن الأخيرة تواصل إعداد أطعمة طازجة للمحتاجين من اليتامى والأرامل والمدنيين في جنديريس.

وأضاف أوزدمير أن حوالي 10 آلاف مدني يستفيدون من الأطعمة التي تقدمها الهيئة التركية.

يشار إلى أن هيئة الإغاثة تقوم بإعداد الأطعمة التي توزعها للمدنيين المحتاجين في سوريا، بمركزها في ولاية كليس جنوبي تركيا.

وقدمت منذ تطهير عفرين من الإرهاب عبر عملية "غصن الزيتون" في 18 مارس/ آذار من العام الماضي وحتى الآن، أطعمة طازجة لمليون شخص في المدينة والبلدات التابعة لها.