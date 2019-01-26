بلدية تركية تخصص فريقا خاصا لرعاية شمبانزي صغير

يتلقى صغير شمبانزي في حديقة حيوانات ولاية "غازي عنتاب" التركية مختلف أنواع الرعاية من قبل فريق خاص بعد أن رفضته أمه.

وأطلقت رئيسة بلدة ولاية غازي عنتاب اسم "جان" على الشمبانزي الصغير، الذي ولد في أبريل/نيسان 2014، بحديقة غازي عنتاب للحيونات/ والتي تعتبر الأولى بتركيا والرابعة على مستوى العالم من حيث تنوع الحيوانات فيها.

وقال رئيس قسم حماية الحياة الطبيعية في البلدية، جلال أوزسويلار، إن "جان" يعد أول شمبانزي يولد بعملية قيصرية في حدائق الحيوانات بتركيا.

وأضاف: "يخضع جان لرعاية خاصة من قبل فريق مؤلف من 3 أشخاص؛ حيث تعوّدهم ويعانقهم كما لو يعانق الأم".

وأضاف: "كي لا تنقطع الروابط العائلية شيدنا له قفصا قرب قفص والديه لكي يراهما. عندما يتم فصل هذه الحيوانات تماما عن أسرتها، فإنها تؤذي نفسها".

وتابع: "نتابع حركات الأم، وسنعيد جان إلى قفص أمه حينما تتقبله".