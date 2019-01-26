شركة تركية تصنع مدرعات مزودة بأجهزة محاكاة للجيش الماليزي

أعلنت شركة "هافلسان" التركية للصناعات الدفاعية تصنيع جهاز محاكاة للمدرعة إيه في-8 (AV8) ثماني الدفع لصالح القوات البرية الماليزية.

وتأتي الخطوة في إطار الشراكة التركية الماليزية لصناعة مدرّعات "AV8" بغرض تعليم الأفراد على قيادة المدرعة المذكورة.

فيما تواصل مجموعة إف إن إس إس (FNSS) التركية للصناعات الدفاعية، تسليم مدرعات قتالية إلى القوات البرية الماليزية، في إطار اتفاقية جرى توقيعها عام 2011، مع شركة دي آر بي هايكم- DEFTECH" لتكنولوجيا الصناعات الدفاعية الماليزية.

ويتمحور موضوع الاتفاقية حول تنفيذ مشروع تطوير مدرعة قتالية تناسب التضاريس الجغرافية في ماليزيا.

وفي إطار هذه الشراكة، تمكنت الشركة التركية من تطوير وصناعة المدرعة "إيه في-8" ثمانية الدفع، بالاعتماد على نموذج المدرعة القتالية التركية الفهد(PARS)

ومنذ 2011، سلمت "FNSS" التركية إلى القوات البرية الماليزية أكثر من 100 مدرعة من طراز "AV8".

وتولت شركة "هافلسان" التركية للصناعات الإلكترونية الجوية، مهمة صناعة جهاز محاكاة للمدرعة "AV8"، ومن المخطط إرسال أجهزة المحاكاة إلى ماليزيا قريباً، بعد أن أوشكت الشركة التركية على الانتهاء من تصنيعها.

ويعد مشروع الشراكة التركية الماليزية لصناعة مدرعات قتالية متطورة واحدًا من أكبر صفقات بيع الأنظمة الدفاعية بالنسبة إلى تركيا، بقيمة تبلغ 559 مليون دولار.

ويتضمن المشروع صناعة مدرعات بـ 12 طرازاً مختلفاً، أنجزت الشراكة التركية الماليزية صناعة 9 منها حتى اليوم.

وللمدرعة "AV8" محرك واحد يستخدم وقود الديزل، وتصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة، كما تتمتع بقدرة السير على السطحين الرخو واللين، دون مواجهة السائق أي صعوبات في القيادة، إلى جانب إمكانية التحكم بضغط الهواء الموجود في العجلات وذلك لمواكبة التضاريس التي تسير عليها المدرعة.

وزُوّدت المدرعة ثمانية الدفع بكاميرات رؤية ليلية، ورؤية بزاوية 180 درجة أفقية.

كما تستطيع السير مسافة 550 كم دون الحاجة إلى التزود بالوقود، ومع ذلك لديها حجرات إضافية لتخزين الوقود، مخصصة للحالات الطارئة.