أكار: أفشلنا مخطط من أراد الإيقاع بيننا وبين أهالي شمال العراق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الإرهابيين اعتدوا السبت على قاعدة تركية شمالي العراق وأرادوا من ذلك الإيقاع بين الجيش التركي والأهالي، لكننا نجحنا في إفشال ذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار، الأحد، خلال جولة رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، في ولاية ماردين لتفقد الوحدات المرابطة على الحدود مع سوريا.

والسبت، قالت وزارة الدفاع التركية إن القاعدة، تعرضت لاعتداء بتحريض من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، أسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية.

وأوضح أكار أن التنظيم لجأ لتحريض البعض، للوصول إلى مآربه بعد أن عجز عن مواجهة الجيش التركي.

لكنه أكد على أن الجنود الأتراك نجحوا في إفشال محاولات التنظيم للإيقاع بين القوات التركية والأهالي.

وشدد أكار على أن عمليات الجيش التركي الفعالة ستتواصل لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإحباط استفزازاتهم.