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الرئيسية
تركيا
تركيا
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العالم
العالم
أوروبا
الأميركتان
افريقيا
آسيا
سياحة
أعمال
أعمال
اقتصاد
طاقة
أموال
أسواق
عقارات
منوعات وثقافة
منوعات وثقافة
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تركيا
عدد من المحاصرين بعد انهيار منجم في مدينة أماسيا شمالي تركيا
ديلي صباح
اسطنبول
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