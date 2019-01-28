أردوغان: هدفنا تأسيس مناطق آمنة من أجل عودة 4 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تهدف لتأسيس مناطق آمنة من أجل عودة 4 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم، واعداً بتحقيق الاستقرار في شرقي نهر الفرات خلال الفترة المقبلة.

وقال أردوغان خلال كلمة له في الاجتماع التأسيسي لشبكة التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الوطنية بدول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول اليوم: "نهدف لتأسيس مناطق آمنة لعودة 4 ملايين لاجئ سوري الى بلادهم".

وأضاف: "سوف نحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى"، وتابع: "سنطهر المنطقة من عناصر داعش وبقاياها التي يتم تدريبها ضد تركيا".

وأوضح أردوغان أنه ووفقاً للأمم المتحدة، فإن تركيا أنفقت حتى اليوم 35 مليار دولار على كافة اللاجئين، وفي طليعتهم قرابة 4 ملايين سوري.

وقال: "تركيا لم تقضِ على المنظمات الإرهابية فحسب، بل بذلت جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في مناطق النزاع"، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده المتعلقة بمساعدة اللاجئين.