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أوقطاي: سنؤسس قاعدة مؤقتة في القطب الجنوبي هذا العام ودائمة في 2020

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نائب الرئيس التركي ووزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا برفقة الفريق العلمي المبتعث إلى أنتاركتيكا نائب الرئيس التركي ووزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا برفقة الفريق العلمي المبتعث إلى أنتاركتيكا

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنّ تركيا ستؤسس هذا العام قاعدتها العلمية المؤقتة في القطب الجنوبي، على أنّ تؤسس القاعدة الدائمة في العام القادم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أوقطاي، في لقائه مع الفريق التركي الذي سيجري الرحلة الثالثة للقارة القطبية الجنوبية يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال أوقطاي: أجرينا رحلتين علميتين إلى القارة القطبية الجنوبية باستئجار سفن من دول أخرى، إن شاء الله العام القادم سنجهز سفينتنا الخاصة بريادة من قيادة القوات البحرية التركية، ونقوم برحلتنا الرابعة إلى القارة.

وأضاف: "سنؤسس هذا العام قاعدتنا المؤقتة في القطب الجنوبي وهدفنا المقبل تأسيس قاعدة دائمة".

وكشف أوقطاي عن هدفهم في تحويل تركيا من صفة مراقب إلى مستشار في نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية الذي يتضمن 53 بلدًا 29 منهم يحمل صفة مستشار.

وتتواصل الاستعدادات بشكل مكثف قبيل انطلاق الرحلة العلمية التي تأتي ضمن "مشروع إقامة قاعدة علمية تركية بالقطب الجنوبي/ أنتاركتيكا" الذي يتم بالتنسيق مع مركز الأبحاث القطبية التابع لجامعة إسطنبول التقنية (حكومية)، وبرعاية من رئاسة الجمهورية ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.

وتؤشر هذه الرحلة الجديدة الهادفة لإنشاء القاعدة العلمية في القطب الجنوبي، إلى تثبيت أقدام تركيا في القارة البيضاء ودخولها بشكل قوي كعضو فعال في نادي أنتاركتيكا.

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