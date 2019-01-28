الأمن التركي يضبط 1.5 طن هيرويين في شاحنة قادمة من إيران

تمكنت الشرطة التركية، في عملية نوعية، من ضبط طن واحد و535 كغم من الهيرويين، في شاحنة قادمة من إيران، وألقت القبض على 4 مشتبهين، في إطار العملية.

وأوقف عناصر شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن في أرضروم الشاحنة على الطريق الواصل بين ولايتي أرزينجان وأرضروم، وهي متجهة في طريقها إلى إسطنبول، الخميس الماضي.

وتمكنت الشرطة من التوصل لمعلومات تفيد بأن كمية كبيرة من المخدرات ستدخل تركيا من إيران، فرصدت شاحنة عبرت الحدود.

وألقت الشرطة التركية القبض على تجار المخدرات بعد أن تابعتهم خطوة بخطوة، من خلال عملية مخطط لها مسبقًا، أسفرت عن ضبط طن واحد و535 كغم من الهيرويين، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في عملية واحدة، على مر تاريخ الجمهورية التركية.

ولاحقت فرق الشرطة الشاحنة المذكورة دون أن يشعر سائقها، حتى وصلت إلى منطقة اتخذت فيها طواقم مكافحة المخدارات التدابير اللازمة، وهناك أوقفتها، وأجرت تفتيشًا فيها بمساعدة الكلاب البوليسية.

وعثرت الفرق على طن واحد و535 كغم من الهيرويين على شكل أكياس صغيرة بلغ مجموعها 25 ألفًا و834، مخبأة في أكياس كبيرة بين أحجار رخام تستخدم في أعمال البناء.

وبعد إلقاء القبض على السائق في العملية، تم تشكيل طاقم خاص من شرطة مكافحة المخدرات، قاد الشاحنة بعد تفريغ حمولتها، وكأن الشرطة لم تضبطها، إلى إسطنبول من أجل القبض على بقية عناصر شبكة تهريب المخدرات.

وهكذا تمكن الطاقم الخاص بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات بإسطنبول، من القبض على شخصين آخرين جاءا إلى الموقع المحدد من أجل استلام الشحنة.

كما تمكنت الشرطة من القبض على زعيم الشبكة، في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، وهو في طريقه للسفر إلى ألمانيا. وضبطت الشرطة مع المشتبهين قرابة 28 ألف دولار.

ونُقل المشتبهون الثلاثة الموقوفون في إسطنبول إلى أرضروم من أجل التحقيق معهم. وتابع العملية وزير الداخلية سليمان صويلو بنفسه.

وأظهرت التحقيقات مع المشتبهين أن شحنة المخدرات كانت متجهة إلى مدينة إسطنبول بعد دخولها تركيا من إيران، ومن هناك كانت سترسل إلى بلدان أوروبية للاتجار بها هناك.