تركيا تعيد فتح معبر "جوبان باي" الحدودي مع سوريا بعد تحديثه

أعادت السلطات التركية، الاثنين، فتح معبر "جوبان باي" الحدودي مع سوريا، بعد إغلاقه يوم 21 الشهر الجاري؛ لأعمال النقل والتوسعة.

وحسب بيان صادر عن مديرية الجمارك والمناطق التجارية، فإن المعبر أعيد فتحه أمام العربات التجارية بعد الانتهاء من أعمال النقل والتوسيع.

وأضاف البيان أن عمليات العبور بدأت فعليا من المعبر المذكور اعتبارا من الإثنين.

وقالت المديرية في بيانها: "بعد عملية درع الفرات تم رفع تصنيف معبر جوبان باي إلى مستوى (A)، وتم استخدامه للأغراض التجارية، واعتبارا من اليوم بدا المعبر بتقديم الخدمات في مكانه الجديد".

وذكر البيان أن المعبر تم تحديثه بإضافة أجهزة لتفتيش الحقائب والشاحنات، علاوة على الكلاب البوليسية.

وبفضل التحديثات الجديدة سيكون بإمكان السائقين عبور المعبر دون الحاجة إلى النزول من سياراتهم.