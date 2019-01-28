تركيا.. رحلة علمية إلى أنتاركتيكا ومشاريع لخدمة مستقبل العالم

ينطلق الثلاثاء فريق تركي في الرحلة العلمية الثالثة إلى قارة أنتاركتيكا، في إطار مشروع إقامة مركز علمي في القارة المتجمدة.

واستكملت الاستعدادات من أجل الرحلة التي تجري تحت رعاية الرئاسة التركية، وإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وتنسيق مركز أبحاث القطب في جامعة إسطنبول التقنية.

ويشارك في الرحلة، التي تهدف لإعداد مشاريع تهم مستقبل العالم، 25 خبيرًا بينهم 17 تركيًّا و8 أجانب، سيجرون أبحاثًا في الكثير من المجالات العلمية على مدى 30 يومًا.

وستجرى دراسات تحضيرية لـ 13 مشروعًا قدمها عدد من الجامعات التركية، في مقدمتها جامعة إسطنبول التقنية.

وإلى جانب العلماء، سيشارك في الرحلة مسؤولون من المديرية العامة للأرصاد الجوية، والمديرية العامة للخرائط، والقوات البحرية وخفر السواحل التركية.

- تأسيس مخيم علمي تركي:

سيتم في إطار الرحلة إعداد دراسات من أجل تأسيس مركز علمي تركي مؤقت، كما سيجري تأسيس مخيم علمي تركي في جزيرة "هوس شو".

ومن خلال هذه الرحلة العلمية تقترب تركيا، التي تحظى بصفة "بلد مراقب"، خطوة أخرى من هدفها المتمثل في الحصول على صفة "بلد استشاري" في نظام معاهدة أنتاركتيكا.

ومن المقرر أن تنشئ المديرية العامة للأرصاد الجوية محطتين آليتين للمراقبة الجوية في القارة المتجمدة.

- غطاسة تركية ستغوص في مياه أنتاركتيكا:

وتشارك في الرحلة العلمية أيضًا الغطاسة التركية شاهقة أرجومند، حاملة الرقم القياسي العالمي في الغطس، حيث ستقوم بالغوص في المياه الباردة بقارة أنتاركتيكا.

كما يشارك طاقم من مراسلي وكالة الأناضول في الرحلة لتغطية أنشطة وفعاليات العلماء والخبراء في موقعها.