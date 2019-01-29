أردوغان يستقبل عدداً من الفنانين وممثلي قطاع السينما والتلفزيون

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً كبيراً من الفنانين وممثلي قطاع السينما والتفزيون، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

واستمر اللقاء أكثر من ساعة وضم العديد من كبار الممثلين والمنتجين والمخرجين، منهم محمد بوزداغ منتج مسلسل "قيامة أرطغرل" والممثل بوراك أوزجفيت المعروف في الوطن العربي بايم "بالي بك" والذي يستعد حالياً لتجسيد شخصية عثمان غازي في مسلسل جديد.، والفنان بولنت إينال الذي يجسد شخصية السلطان عبد الحميد الثاني في مسلسل "عاصمة عبد الحميد"

كما حضر اللقاء الممثل والمخرج التركي الكبير يلماز أردوغان، والممثل تامر قره داغلي، والممثلة دمت آقباغ، والممثل والمطرب محسون قيرمزي غل وغيرهم الكثيرين.







