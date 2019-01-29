أكار: قواتنا ستقوم بمهمتها في منبج وشرقي الفرات "عندما يحين الوقت"

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الجيش التركي أكمل استعداداته وسيؤدي المهام المنوطة به في منبج وفي شرقي الفرات شمالي سوريا "عندما يحين الوقت".

وقال أكار في تصريحات له اليوم الثلاثاء: "عندما يحين الوقت ستؤدي القوات المسلحة المهام المنوطة بها في منبج وفي شرقي الفرات".

وفيما يتعلق بالهجوم الأخيرة على قاعدة للجيش التركي في شمالي العراق بتحريض من تنظيم بي كا كا الإرهابي، قال أكار: "نرحب بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارة إقليم شمال العراق بخصوص التحريض والاعتداء على القاعدة التركية".

وأضاف الوزير: "بعض الخونة يتعمدون التضليل، فالقوات المسلحة التركية تستهدف الإرهابيين فقط وليس الأكراد أو العرب".