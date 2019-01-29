الدرك التركي يضبط مئات المهاجرين غير النظاميين

تمكنت قوات الدرك التركية، الثلاثاء، من ضبط 417 مهاجرا غير نظامي، في عدة عمليات في ولاية أدرنة غربي البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول، قامت قوات الدرك التركية بضبط المهاجرين عبر عمليات مداهمة في عدة بلدات ومناطق حدودية أثناء محاولتهم مغادرة تركيا بطرق غير قانونية.

ولدى التحقيقات الأولية مع المهاجرين، تبيّن أنهم يحملون جنسيات دول مختلفة هي المغرب وفلسطين وبنغلاديش ومصر والعراق وأفغانستان وباكستان وإيران.

وقامت قوات الدرك بتسليم المهاجرين إلى مديرية دائرة الهجرة بولاية أدرنة، لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.