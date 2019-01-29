فريق علمي تركي ينطلق إلى القطب الجنوبي

انطلقت من مدينة إسطنبول التركية الثلاثاء، الرحلة العلمية التركية الثالثة إلى قارة أنتاركتيكا، في إطار مشروع إقامة قاعدة علمية تركية بالقطب الجنوبي، بالتنسيق مع مركز الأبحاث القطبية التابع لجامعة إسطنبول التقنية، وبرعاية من رئاسة الجمهورية ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.

ونُظم حفل وداع للفريق العلمي في صالة كبار الزوار بمطار أتاتورك بإسطنبول، بحضور والي إسطنبول "علي يرلي قايا".

وفي كلمته بالحفل أشار الوالي أن الفريق العلمي التركي الأول ذهب إلى القارة القطبية الجنوبية عام 2017، والفريق الثاني عام 2018.

وأضاف أن العلماء الأتراك دأبوا لسنوات طويلة على إجراء أبحاثهم في أنتاركتيكا في القواعد العملية والبحثية الدائمة الموجودة هناك، إلا أنهم ومنذ عام 2017 ينشأون قاعدة علمية مؤقتة خاصة بهم، ويجرون أبحاثهم بها لمدة 30 أو 40 يوما، وتسعى الرحلة الحالية لإنشاء قاعدة علمية تركية دائمة هناك.

وتمنى الوالي للفريق العلمي، تحقيق أهداف رحلته إلى القارة القطبية، والعودة منها بسلام.

وأشارت قائدة الرحلة العلمية التركية إلى أنتاركتيكا، الأستاذ المساعد "بورجو أوزصوي"، أن الفريق سيعمل على 13 مشروعا علميا، كما سيؤسس محطتان للأرصاد الجوية بالتعاون مع المديرية العامة التركية للأرصاد الجوية، وسيقوم بأبحاث في مجال الخرائط والطبوغرافيا بمعونة عضو في الفريق من المديرية العامة للخرائط، وأبحاث في مجال الخرائط البحرية بمساعدة عضو في الفريق من قيادة القوات البحرية.

وأشارت أوزصوي لوجود 3 من مراسلي وكالة الأناضول برفقة الفريق العملي، سيقومون بتغطية إعلامية موسعة لعمل الفريق.

بدورها قالت الرياضية التركية "شاهقة أرجومنت"، صاحبة الرقم القياسي العالمي في الغوص الحر، والمرافقة للفريق العلمي، أنها تدربت بشكل جيد على الغوص في مياه القطب الجنوبي، ومواجهة درجات الحرارة شديدة الانخفاض هناك.

وانطلق الفريق على متن الخطوط الجوية التركية إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، ومن هناك سيتوجه إلى العاصمة التشيلية سانتياغو، ومنها إلى مدينة بونتا أريناس، ثم إلى بيورتو ويليامز عاصمة إقليم أنتاركتيكا التشيلي، ويتوقع أن يصل الفريق في الأول من فبراير/ شباط المقبل إلى جزيرة "جورج" في القارة القطبية.