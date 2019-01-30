المحققة الأممية التي تزور تركيا استمعت إلى تسجيلات مقتل خاشقجي

قالت مصادر تركية إن المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون "أغنيس كالامارد" والتي تزور تركيا منذ أيام استمعت إلى التسجيلات الصوتية التي توثق لحظات قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتجري "كالامارد" منذ الاثنين زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي؛ على أن تنتهي في 2 فبراير/شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/حزيران المقبل.

وفي إطار الزيارة، التقت المقررة الأممية والوفد المرافق لها المدعي العام بإسطنبول "عرفان فيدان" في القصر العدلي بمنطقة "تشغلايان" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، في لقاء استغرق 4 ساعات، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

ولفت انتباه مندوبي وسائل الإعلام حمل أحد أفراد الوفد الأممي حقيبة بلون معدني أثناء مغادرتهم القصر العدلي.

وفي وقت سابق التقت المقررة الأممية وزير العدل التركي عبد الحميد غل بعد أن التقت وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو.

وأمس رفضت القنصلية السعودية في إسطنبول السماح للمقررة الأممية بالدخول إلى المقر الذي كان مسرح الجريمة التي هزت العالم في الثاني من أكتوبر الماضي.