المحققة الأممية تعقد لقاءً مغلقاً مع مسؤولين أمنيين في إسطنبول

عقدت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون "أغنيس كالامارد"، لقاءً مغلقا مع مسؤولين أمنيين، وممثلي منظمات غير حكومية، وصحفيين، الأربعاء، في إسطنبول.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الجارية بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقال الصحفي التركي الذي حضر اللقاء "فرحات أونلي"، في تصريحات للإعلام، إن اللقاء استمر ساعتين، وأجاب خلاله الحاضرون على أسئلة فريق التحقيق الأممي، حول جريمة خاشقجي.

وأشار أونلي إلى إشادة كالامارد بتعاون السلطات التركية مع فريقها في التحقيقات، وبجديتها في الكشف عن الحقائق المتعلقة بالجريمة.

وأكد أونلي اعتزام المقررة الأممية عقد المزيد من اللقاءات برفقة وفدها، مع مسؤولين كبار في الأمن والاستخبارات التركية.

يُذكر أن كالامارد، التقت أمس الثلاثاء، بالمدعي العام في إسطنبول "عرفان فيدان"، بالقصر العدلي بمنطقة "تشغلايان" في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

وتجري "كالامارد" منذ الاثنين زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير / شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو / حزيران المقبل.