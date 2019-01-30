دروع تركية مضادة للرصاص مصنوعة من القنب

تمكنت شركة "Techno Arge" التركية من ابتكار منتجات صناعية تشمل دروعا مضادة للرصاص وأجهزة تعقيم من نبات القنب.

وتقدمت الشركة بطلب للحصول على شهادة براءة اختراع بتلك المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي، لافتة إلى أنه بالإمكان تطوير 50 ألف نوع من السلع الصناعية من بذور وألياف وجذور وأوراق القنب.

الشركة أسسها اثنان من رجال الأعمال الأتراك، وتتخذ من منطقة أوجيلار بإسطنبول مقرا لها؛ حيث تجرى، منذ نحو 3 أعوام، أبحاثا حول حول مُركّبات القنب التي تستخدم في العشرات من الصناعات مثل صناعة الطيران والسيارات والبناء.

وتمكنت الشركة خلال المدة المذكورة من إنتاج جهاز لتعقيم اليد ودروع مضادة للرصاص وجهاز مسح بالآشعة السينية "X-ray" من مركبات القنب.

وحول ذلك، قال مدير عام شركة "TechnoArge"، مظفر غوكجيمان، إن شركته تستخدم مُركّبات القنب بشكل يتوافق مع الصحة العامة.

وأضاف، للأناضول: "ابتكرنا من مركبات القنب اختراعات تتعلق بالصحة العامة للمواطنين".

وأردف قائلا: "منذ 3 أعوام، نجري أبحاثا حول القنب ومركباته، وتمكنّا من إدخال مركبات القنب في صناعة جهاز مسح بالآشعة السينية؛ فالقنب يعيق الإشعاعات، لذلك يحمي جهاز المسح الذي ابتكرناه محتويات الحقائب في المطارات من أضرار الأشعة السينية، وفي نفس الوقت يقوم بتعقيم هذه الحقائب".

وأشار إلى أن الشركة تعمل بإمكانات خاصة دون الحصول على دعم مالي من الدولة، وتسعى منذ نحو 20 عام وراء أحدث الابتكارات من أجل البلاد في المجال الصحي، ومنذ 3 أعوام في مجال القنب.

وبيّن أن لدى الشركة خطط لاستخدام مركب القنب في مجال صناعة السيارات، وأنها تسعى لتفعيلها حتى نهاية العام الجاري.

بدوره، قال مدير التسويق والمبيعات في الشركة، سليم أوزلر، إنهم يعملون على تطوير حلول عبر استخدام مركبات القنب للأوبئة البيولوجية والفيروسات التي تهدد الصحة العامة.

وأكّد أن الحقائب التي ترافق الناس خلال رحلاتهم قد تحمل أيضًا فيروسات خطيرة جدًا وتنتقل إلى المنازل، وأن جهاز المسح "X-ray"، الذي ابتكرته الشركة يتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.

ولفت إلى أن الجهاز مغطى بمركبات من القنب بنسبة 65 في المئة، وأنه يساهم في منع انبعاث الإشعاع إلى البيئة.

وكشف أوزلر أن الشركة على وشك الانتهاء من عقد صفقة بيع 6 أجهزة من هذا النوع إلى مطار إسطنبول.

وقال إن جهاز التعقيم الذي ابتكرته الشركة أيضًا يضمن تنظيف السلالم المتحركة على مدار 24 ساعة، واجتاز اختبارات في مطار "صبيحة غوكجن"، ويستعد للاختبار في مطار إسطنبول.

وعبّر عن رغبة الشركة في المساهمة بسد عجز الحساب الجاري لتركيا، مضيفًا: "إننا نصدّر منتجاتنا إلى الخارج، ونستضيف الزبائن من أستراليا ونيوزيلندا ودبي والسودان لرؤية المنتجات التي تحظى بإعجاب كبير".

كان الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه أوعز لوزيري الزراعة والبيئة بـ"بدء زراعة القنب الهندي مجددا"؛ وذلك لحاجة البلاد إلى استخدامه في صناعات كثيرة مفيدة، بدلا من استيرادة لهذا الغرض.

وقال: "في الفترة التي فرضوا فيها علينا حظر زراعة القنب الهندي، كانت الجهات التي فرضت هذا الحظر تزرع هذه النباتات على نطاق واسع".