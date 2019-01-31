تركيا تنتج أول مسحوق إطفاء وتبريد حرائق في العالم

بدأت تركيا في إنتاج أول مسحوق إطفاء حريق وتبريد في العالم.

وتمتلك شركة تصنيع مقرها إزمير جنوب تركيا براءة اختراع المنتج الجديد. وفي بيان لها، قالت الشركة إن مسحوق إطفاء الحريق هو أول منتج تكنولوجيا تبريد صلبة وغير مسرطنة. وسيقلل ذلك من اعتماد سوق مستحضرات إطفاء الحريق في تركيا على الواردات والبالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويمكن أيضا استخدام "البورون"، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعات مختلفة، لإطفاء جميع أنواع الحرائق، بما في ذلك الحرائق التي ينتج عنها درجات حرارة عالية جدا والحرائق المعدنية.

وقالت الشركة التي تتخذ من معهد إزمير للتكنولوجيا (İYTE) مقرا لها أنه بالإضافة إلى إطفاء حريق في وقت قصير، فإن مسحوق الإطفاء يأتي إلى الواجهة مع ميزة التبريد الفوري. وأضافت الشركة أنه تم إنتاج المسحوق والصديق للبيئة من المعادن الطبيعية البحتة.

وقالت هالة دميرجان الرئيس التنفيذي للشركة إن شركتها أنتجت نوعين من المسحوق لإطفاء الحرائق، وهي الفئة ABC والفئة D.

وقالت دميرجان إن تركيا تستورد مسحوق إطفاء الحريق، خاصة بالنسبة للحرائق ذات درجات الحرارة المرتفعة.

مضيفة: "هذا النوع من المساحيق مكلف للغاية ويؤثر على الصحة. لقد قدمنا ​​مسحوق طفاية حريق البورون المحلي والوطني وغير المسرطن إلى السوق منذ ثمانية أشهر حتى الآن. إنه يستخدم حتى في حرائق المعادن، ويستطيع التبريد بشكل فوري. والأهم من ذلك، أنه ليس مسرطناً"، وأردفت دميرجان: "يمكن أن نقول إننا قمنا بتبريد وإطفاء النار خلال التجارب العملية بدلاً من السيطرة عليها فقط، بفضل مواصفات المسحوق التي من ضمنها التبريد الفوري".

وأكدت على أن المسحوق مهم للاقتصاد التركي، وأشارت إلى أن 95 في المائة من منتجات إطفاء الحريق المستخدمة في تركيا مستوردة. وأن دخول هذا المنتج المحلي للأسواق يمكنه أن يوفر ما يقرب من 3 مليارات دولار في استيراد منتجات إطفاء أخرى.