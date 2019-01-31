في 11 بنداً.. أردوغان يعلن البيان الانتخابي لـ "العدالة والتنمية"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، البيان الانتخابي لحزبه "العدالة والتنمية"، للانتخابات المحلية المزمعة في 31 مارس/ آذار القادم، ضمن 11 بندًا.

وخلال الإعلان عن البيان في العاصمة أنقرة، قال أردوغان إن رؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية "سيقومون بمهامهم انطلاقا من مبدأ الخادم وليس الحاكم".

وأضاف أردوغان: "نطلق رؤية جديدة للمدن الحديثة تختلف تماما عن كل ما سبقها".

وبحسب البيان فإن رؤساء البلديات المنتمين لحزب العدالة والتنمية سوف يقومون على خدمة المواطن في إطار المبادئ التالية:

"مخططات المدن" و"البنية التحتية والمواصلات"، و"التحول العمراني"، و"المدن المثالية"، و"المدن الذكية"، و"مدن تحترم البيئة"، و"الأنشطة الاجتماعية للبلديات"، و"العمران الأفقي"، و"الإدارة مع الشعب سويًّا"، و"التوفير والشفافية"، و"مدن تصنع القيم".