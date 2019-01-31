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في 11 بنداً.. أردوغان يعلن البيان الانتخابي لـ "العدالة والتنمية"

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
في 11 بنداً.. أردوغان يعلن البيان الانتخابي لـ العدالة والتنمية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، البيان الانتخابي لحزبه "العدالة والتنمية"، للانتخابات المحلية المزمعة في 31 مارس/ آذار القادم، ضمن 11 بندًا.

وخلال الإعلان عن البيان في العاصمة أنقرة، قال أردوغان إن رؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية "سيقومون بمهامهم انطلاقا من مبدأ الخادم وليس الحاكم".

وأضاف أردوغان: "نطلق رؤية جديدة للمدن الحديثة تختلف تماما عن كل ما سبقها".

وبحسب البيان فإن رؤساء البلديات المنتمين لحزب العدالة والتنمية سوف يقومون على خدمة المواطن في إطار المبادئ التالية:

"مخططات المدن" و"البنية التحتية والمواصلات"، و"التحول العمراني"، و"المدن المثالية"، و"المدن الذكية"، و"مدن تحترم البيئة"، و"الأنشطة الاجتماعية للبلديات"، و"العمران الأفقي"، و"الإدارة مع الشعب سويًّا"، و"التوفير والشفافية"، و"مدن تصنع القيم".

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