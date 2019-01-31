هيئة الإغاثة الإنسانية التركية توزع مساعدات على 30 ألف مسلم أراكاني

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، الخميس، أعدادا كبيرة من الأغطية والسترات، على 30 ألف من مسلمي أراكان، المقيمين في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس.

وقال المسؤول في الهيئة "مجاهد ديمير"، إن المساعدات المذكورة تم توزيعها في مخيمات اللاجئين بمدينة "كوكاس بازار" (جنوب).

وأضاف ديمير، أن اللاجئين الفارين من ظلم الميليشيات البوذية المدعومة من جيش ميانمار، يعانون ظروفا صعبة خلال فترة الشتاء.

وأكد ديمير، على استمرار الهيئة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى مسلمي الروهينغا، في شتى المجالات.