الرئيس أردوغان يهنئ أمير قطر بفوز منتخب بلاده بكأس آسيا

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بفوز منتخب بلاده التاريخي بكأس آسيا لكرة القدم.

جاء ذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوكالة إن آل ثاني "تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أعرب فيه عن تهانيه لسموه وللشعب القطري بمناسبة فوز منتخب البلاد لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019".

وحقق "العنابي"، مساء الجمعة، فوزًا تاريخيًا بالبطولة، بعد تغلبه على منافسه الياباني، بثلاثة أهداف إلى هدف في المباراة النهائية للبطولة القارية المقامة في الإمارات.