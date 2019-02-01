تركيا.. عدد السكان يزداد 1.2 مليون نسمة خلال 2018

بلغ إجمالي عدد سكان تركيا 82 مليونا و3 آلاف و882 نسمة خلال عام 2018 بزيادة مليون و193 ألفا و357 مقارنة بعام 2017.

جاء ذلك حسب معطيات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية، الجمعة.

وتُشير المعطيات إلى ازدياد عدد سكان تركيا من 80 مليون و810 آلاف و525 نسمة عام 2017 إلى 82 مليون و3 آلاف و882 نسمة عام 2018.

ووفقًا للمعطيات، بلغت نسبة الذكور 50.2 في المئة (41 مليون و139 ألف و980)، والإناث 49.8 في المئة (40 مليون و863 ألف و902).

وازداد معدل النمو السنوي للسكان في تركيا من 12.4 في الألف عام 2017 إلى 14.7 في الألف عام 2018.