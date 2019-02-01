حملة تركية واسعة لمكافحة ألعاب القمار غير القانونية في عموم البلاد

أصدر الأمن التركي مذكرات توقيف بحق 394 شخصا اليوم الجمعة في عمليات مداهمة جماعية متزامنة، نفذتها الشرطة التركية في جميع أنحاء البلاد ضد مواقع المراهنات على شبكة الإنترنت والمقامرة بشكل غير قانوني.

وأطلق فرع شعبة الجرائم الإلكترونية في مديرية أمن إسطنبول حملة مداهمات للقبض على 394 مشتبهاً به في 40 ولاية على مستوى البلاد، منهم 207 في إسطنبول، بسبب مخالفة القانون المتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت ولوائح الألعاب. وقد شارك نحو 5000 ضابط شرطة في المداهمات.

وضبطت وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية 42 مليون ليرة تركية نقداً، بالإضافة إلى 94 ألف دولار و133 ألف يورو. بينما قالت الشرطة إن المواقع تتداول حوالي 3.5 مليار ليرة تركية.

ووجدت دراسة أن 72 شركة "أمامية" تم تأسيسها في قطاعات مستحضرات التجميل والنقل والمواد الغذائية وغيرها لتغطية أنشطة الرهان في مباريات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية. وأجريت التحليلات المالية على 849 شخص و4345 حساب مصرفي تابع للمشتبه بهم أفرادا وشركات. ووجد أن إجمالي الحركة النقدية بلغ 2.145 مليار ليرة تركية و12.120 مليون دولار و9.366 مليون يورو و7 ملايين روبل روسي و1.8 مليون ليرة تركية من الذهب بالإضافة إلى كميات صغيرة من الجنيهات الإسترلينية والفرنك السويسري والدولار الكندي.

كما أبلغت وحدات الشرطة السلطات المحلية بفرض غرامات إدارية تتراوح بين 8500 ليرة تركية إلى 35000 ليرة تركية سيتم فرضها على 455 مقامر بشكل غير قانوني.

وتعمل تركيا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المراهنة غير المشروعة، حيث تعتبر كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في عموم البلاد وطريقة لكسب الدخل لمدمني القمار. وقد أنفذ البرلمان التركي قانونًا في العام الماضي لتسهيل وضع اليد على إيرادات منظمي الرهان غير القانونيين، لكن العصابات تمكنت من التحايل على المراقبة الصارمة للحسابات المصرفية. وتقول السلطات إنها كثفت من التعاون مع البنوك للكشف عن الحسابات التي تستخدمها العصابات لغرض المراهنات.