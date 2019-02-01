في أماسيا.. قط يشارك التلاميذ حياتهم الدراسية اليومية

معلوم أن الحيوانات تساعد على النمو الجسدي والعقلي للأطفال. فمن خلال تربية الحيوانات الاليفة يتعلم الأطفال حسَّ المشاركة والحب والاهتمام. وبالتالي، يقوم المعلمون في تركيا بتشجيع طلابهم على تربية الحيوانات بخاصة القطط، بل واصطحابها إلى داخل الصف أيضاً.

القط "تارتشين" ويعني باللغة التركية "القرفة" هو بطل قصتنا. حيث بدأ طلاب مدرسة "حكمت أكنجي" الابتدائية في أماسيا بالاعتناء به في حديقة مدرستهم، وعندما جاء الشتاء، قاموا ببناء منزل له داخل مبنى المدرسة.

ومنذ أن أصبح القط "تارتشين" عضوًا رسميًا في المدرسة، بدأ المعلمون ومدير المدرسة يلمسون الفرق في سلوك الأطفال إذ بدؤوا يأتون إلى المدرسة مبكرين كما تراجع إحداثهم للضجيج قليلاً داخل الصف كي لا يزعجوا القط المحبوب أثناء تجواله بينهم.

مدير المدرسة "يافوز كازانجي"، قال إن القط أصبح جزءًا من المدرسة تمامًا مثل الطلاب.

وأضاف بأن القط الوفي يفتقد الطلاب عندما يغيبون عن المدرسة في نهاية الأسبوع وهو يشتاق إليهم بقدر اشتياقهم إليه. لذلك يهرع للترحيب بهم جميعًا عند البوابة بمجرد وصولهم صباح يوم الاثنين. وقد أصبح الطلاب بحسب رأيه، أكثر وعيًا بما يحدث حولهم وأكثر تركيزًا أيضًا في الفصول الدراسية.

ويعتقد مدير المدرسة أن "تارتشين" سيحدث تغييراً كبيراً في بيئة المدرسة وبين التلاميذ.

وقالت التلميذة "أسماء ميلتم": "إن الدروس تغدو أكثر متعةً عندما يكون تارتشين موجودًا معنا. نحن نحبه كثيرا. إنه يصغي إلى المعلم كما نفعل. هو حقاً صديقنا".