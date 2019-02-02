أردوغان وأمير قطر يتفقان على تعزيز أكثر للعلاقات في كافة المجالات

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بفوز منتخب بلاده لكرة القدم، ببطولة كأس آسيا.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان قدم تهانيه لأمير قطر بالفوز الذي استحقه منتخب بلاده في المباراة النهائية ضد منتخب اليابان، وتتويجه التاريخي بكأس آسيا 2019.

كما أكد الزعيمان على ضرورة تعزيز العلاقات التركية القطرية أكثر في كافة المجالات، وإبقاء التواصل بين الجانبين.

ومساء الجمعة، توّج المنتخب القطري، بلقب بطولة كأس أمم آسيا الـ 17 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (3-1).