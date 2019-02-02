الأمن التركي يقبض على قيادية في تنظيم إرهابي بإسطنبول

ألقت قوات الأمن التركية، السبت، القبض على إرهابية قيادية لدى تنظيم "د هـ ك ب/ج" اليساري الإرهابي في مدينة إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية، للأناضول، أن قوات مكافحة الإرهاب وعناصر جهاز الإستخبارات في إسطنبول تلقت معلومات تفيد بإقامة الإرهابية "خديجة روكن قليج" المدرجة على القائمة الزرقاء للمطلوبين لدى وزارة الداخلية، ومعها إرهابي آخر يدعى "سركان أورس" بإحدى الشقق السكنية في حي "أوجلار".

وأكدت أن قوات الأمن تمكنت من القبض على "قليج" و"أورس" في إطار عملية مداهمة على المنزل الذي كانا يقطنان فيه.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن صادرت في المنزل مسدسا وعددا كبيرا من الذخائر واللوائح الرقمية والوثائق.

جدير بالذكر أن خديجة رركن قليج والمدعوة خديجة عاشق نفذتا هجوما إرهابيا استهدف القنصلية الأمريكية بإسطنبول في 10 أغسطس/آب 2015.

وإثر الهجوم، قبضت قوات الأمن على الإرهابية خديجة عاشق، فيما لاذت وقتها خديجة قليج بالفرار.

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، يليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.