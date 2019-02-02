العدالة والتنمية التركي: يجب إدانة عدم تمديد إسرائيل مهمة البعثة الدولية بـالخليل

قال متحدث العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إنه يجب إدانة قرار إسرائيل عدم تمديد مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، السبت، دعا جليك العالم لأن يكون أكثر حذراً بشأن الوضع في الخليل.

وأضاف: "خطوة إسرائيل بحقها (الخليل) تظهر أن هناك اعتداءات جديدة مخطط لها".

ولفت إلى أن إسرائيل تريد التستر على الانتهاكات، وأن ذريعة حكومة بنيامين نتنياهو، بعمل البعثة الدولية ضد إسرائيل، "غير مُقنعة".

وأوضح جليك أن هذه الذريعة تهدف إلى قلب الحقائق، وتظهر بأن البعثة تجري مهامها بموضوعية.

وشدّد على أن إسرائيل تسعى من وراء هذه الخطوة إلى التهرب من الامتثال للقانون الدولي والمساءلة.

واعتبر جليك أن الحاجة للبعثة الدولية المؤقتة في الخليل لم تنته بعد، بل على العكس بات وجودها ضروريًا أكثر.

والجمعة، أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، رفض إسرائيل من جانب واحد تمديد مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل.

والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم التجديد للبعثة العاملة بالمدينة منذ عام 1994.

وتتألف القوة الدولية من 64 عنصرا، وبدأت عملها عقب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير/ شباط 1994، داخل المسجد الإبراهيمي؛ ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وتقول البعثة إن مهمتها الرئيسية هي المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في الخليل، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة​.