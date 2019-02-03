أردوغان يلتقي العاهل الاردني في إسطنبول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لقاءً على مائدة الإفطار في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.

واستقبل أردوغان وعقيلته أمينة، الملك عبد الله وعقيلته الملكة رانيا في قصر وحيد الدين التاريخي.

واستقبل الرئيس التركي، مساء أمس، العاهل الأردني والملكة رانيا في قصر "طرابيا" بإسطنبول.

ووصل العاهل الأردني إلى إسطنبول في وقت سابق أمس، بدعوة من الرئيس أردوغان.

وتنتهي زيارة الملك عبد الله اليوم الأحد، بعد إجراء مباحثات ثنائية؛ ليتوجه إلى تونس حيث يلتقي الرئيس الباجي قايد السبسي.