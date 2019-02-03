أمينة أردوغان تشكر العاهل الأردني وعقيلته على زيارة تركيا

أعربت السيدة الأولى أمينة أردوغان، الأحد، عن شكرها للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقليته الملكة رانيا العبدالله على زيارتهما الحالية إلى تركيا.

وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "أمضينا أمسية إسطنبولية جميلة مع ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله".

وأضافت: "أشكر صاحبي الجلالة على زيارتهما الكريمة".

ووصل العاهل الأردني إلى إسطنبول، في وقت سابق السبت، بدعوة من الرئيس أردوغان.

ومن المقرر أن يجرى الملك عبدالله مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي قبل أن يغادر إلى تونس، الأحد؛ حيث يلتقي الرئيس الباجي قايد السبسي.