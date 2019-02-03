تشاووش أوغلو: أردوغان يزور العراق عقب الانتخابات المحلية بتركيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق بعد الانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا يوم 31 مارس المقبل.

وأوضح تشاووش أوغلو في اجتماع نظمته بلدية باي أوغلو بإسطنبول، أن تركيا تتابع عن كثب مستجدات الأوضاع في العراق.

وتابع قائلاً: "إعادة الإعمار وتشكيل حكومة شاملة من أهم الأولويات في العراق حاليا، والتهديدات الإرهابية ما زالت قائمة في هذا البلد، ونعمل مع المجتمع الدولي من أجل إزالة تلك التهديدات".

كما صرح تشاووش أوغلو أنه يعتزم إجراء زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد وإلى أربيل خلال الفترة المقبلة، بهدف الإعداد للزيارة المرتقبة التي سيجريها أردوغان.

وعن إعادة إعمار العراق، قال وزير الخارجية التركي، إن أنقرة تعهدت بدفع قرض لبغداد قيمته 5 مليارات دولار أمريكي لإعادة إعمار البلاد بعد التخلص من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن رجال الأعمال الأتراك سيستفيدون من القرض المذكور، وأنه سيتم استخدامه في المشاريع التي سينفذها رجال الأعمال الأتراك في العراق ولإنعاش التجارة بين الجانبين.