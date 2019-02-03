منازل حجرية تستقطب اهتمام الزوار المحليين والأجانب في بتليس التركية

تثير المنازل الحجرية في قضاء خيزان بولاية بتليس التركية، اهتمام الزوار المحليين والأجانب، لتناسقها وتدرجها.

تتدرج منازل خيزان الحجرية على جنبات الأودية وسفوح الجبال، في صفوف مثل السلالم.

تكتسب هذه المنازل مظهرًا جذابًا في صورة بديعة، خلال فصل الشتاء، حيث تغطيها الثلوج ما يجعلها مثيرة للاهتمام.

تشكل هذه المنازل نقطة جذب لهواة التصوير الأجانب والمحليين الذين يقبلون على المنطقة طمعًا بالتقاط أجمل الصور.

يستخدم في بناء المنازل الحجرية مزيج من الخشب والحجر والطين والقش، ما يمكنها من أن تكون دافئة شتاءً وباردة صيفًا.

وقال رئيس بلدية قضاء خيزان، بُلند حميد أوغلو، إن المنطقة تمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة خلال الفصول الأربعة.

وأضاف لمراسل الأناضول أن البيوت الحجرية في خيزان والمبنية على سفوح الجبال تتمتع بجمال فريد وتجذب اهتمام الضيوف والمصورين المحليين والأجانب.